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Roeister Florijn derde in skiff op WK in eigen land na rentree

Sport
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 14:22
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AMSTELVEEN (ANP) - Karolien Florijn heeft op de WK roeien in eigen land de bronzen medaille veroverd. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos roeide de regerend olympisch kampioene in de skiff haar eerste toernooi in twee jaar. De Britse Lauren Henry werd wereldkampioen, voor de Ierse Fiona Murtagh.
Florijn nam direct uit de start de leiding en had na 500 meter een voorsprong van 2 seconden, een ruime bootlengte, op Henry. In het middendeel naderde de Britse tot op 0,6 seconde na 1000 meter. Henry ging voorbij Florijn, die op driekwart van de wedstrijd een bootlengte moest toegeven. Uittredend wereldkampioene Murtagh plaatste een aanval op Florijn in de slotfase.
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