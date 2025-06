Doden door zelfmoordaanslag op kerk in Damascus

DAMASCUS (ANP/AFP) - Door een zelfmoordaanslag op een Grieks-orthodoxe kerk in Damascus is een nog onbekend aantal dodelijke slachtoffers gevallen, melden Syrische staatsmedia. "Een zelfmoordterrorist heeft een explosievengordel laten ontploffen in de Sint-Eliaskerk in de wijk Dwelaa in Damascus", aldus de staatstelevisie. Veiligheidstroepen hebben de omgeving afgezet.

Hulpdiensten spreken van minstens vijftien doden, met de toevoeging dat dit een voorlopig dodental is.

Volgens een Syrische minister was de aanslag het werk van een lid van de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Correspondenten van persbureau AFP ter plaatse zagen verwoesting in de kerk, met verbrijzeld hout van kerkmeubilair en banken, iconen op de grond en plassen bloed.