Axios: Trumps Vredesraad presenteert miljardenplan voor Gaza

WASHINGTON (ANP) - Trumps Vredesraad presenteert woensdag tijdens een bijeenkomst van de lidstaten een plan voor de wederopbouw van Gaza. Voor de plannen is 2,45 miljard dollar (2,15 miljard euro) nodig, meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die het plan heeft ingezien.

Een groot deel van het geld, ongeveer 1 miljard, moet gaan naar het herstel van de infrastructuur, waaronder het plaatsen van tijdelijke huisvesting. De Vredesraad wil geïsoleerde caravans plaatsen voor ontheemde Palestijnen die nu in tenten wonen. Ook moeten er herstelwerkzaamheden worden verricht aan ziekenhuizen, wegen en de elektriciteits- en waterinfrastructuur.

In het voorstel wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Zo moet er een permanente basis komen in Rafah die plaats biedt aan 5000 manschappen van een internationale vredestroepenmacht en moet er een nieuwe Palestijnse politiemacht worden opgezet. Ook moet er een wapenopkoopprogramma komen om leden van Hamas en andere groeperingen ertoe te bewegen hun wapens in te leveren.

35 miljard dollar

Het is nog niet precies duidelijk hoe het plan gefinancierd wordt. Het benodigde bedrag van 2,45 miljard dollar is nog niet bijeengebracht. In de toekomst zal volgens de Vredesraad nog veel meer geld nodig zijn. De fysieke schade in Gaza wordt na de jarenlange oorlog met Israël geschat op meer dan 35 miljard dollar, en in de komende tien jaar zal meer dan 70 miljard nodig zijn voor de wederopbouw.

Voor de uitvoering van het plan is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Israël wil dat Hamas eerst wordt ontwapend voordat het zich volledig terugtrekt uit Gaza, terwijl Hamas juist wil dat dit gelijktijdig gebeurt.