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The Passion volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 13:13
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OOTMARSUM (ANP) - De zeventiende editie van The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit het Twentse stadje Ootmarsum, onderdeel van de gemeente Dinkelland. Dat werd woensdag bekendgemaakt door de Poaskearls, een groep van acht jongemannen die traditioneel door de straten van Ootmarsum trekken om het paasfeest aan te kondigen. De uitzending is live op Witte Donderdag 25 maart bij KRO-NCRV op NPO 1.
Ootmarsum kreeg rond 1300 stadsrechten. The Passion vindt plaats in het historische centrum van de stad op het Kerkplein, met als middelpunt de eeuwenoude Simon en Judaskerk. "Dat The Passion naar Ootmarsum komt, is een enorme opsteker voor Dinkelland en voor de hele regio", zegt burgemeester John Joosten in een verklaring. "Het laat zien wat er kan ontstaan wanneer initiatief, ondernemerschap en gemeenschap elkaar vinden."
Ook KRO-NCRV is blij met Ootmarsum als uitzendplek van The Passion 2027. "Sommige plekken lijken gemaakt voor The Passion en Ootmarsum is zo'n plek", zegt directievoorzitter Arie Koornneef.
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