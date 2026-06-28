Axios: VS en Iran staken aanvallen, dinsdag gesprek in Doha

WASHINGTON (ANP/RTR) - De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar te staken. Dat meldt Axios zondag op basis van een hoge Amerikaanse functionaris.

"We hebben besloten alle kinetische activiteiten stop te zetten", vertelt een hoge Amerikaanse functionaris aan Axios, verwijzend naar de militaire term voor uiteenlopende aanvallen.

Daarnaast meldt Axios dat beide landen elkaar dinsdag verwachten te ontmoeten in de Qatarese hoofdstad Doha om hun geschil over de Straat van Hormuz op te lossen. Washington noch Teheran hebben gereageerd op de berichten.

Voorlopig staakt-het-vuren

Op 17 juni kwamen de VS en Iran een voorlopig staakt-het-vuren overeen, maar de afgelopen dagen kenmerkten zich door aanvallen over en weer. Invloedrijke Iraanse geestelijken dringen ondertussen aan op het stopzetten van de gesprekken met de VS, zodra de VS opnieuw het voorlopige akkoord schendt.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde zaterdag via Truth Social de oorlog te hervatten om "de klus af te maken".