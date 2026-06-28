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Zeker vijftien zwemmers omgekomen in Duitsland

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 00:58
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BERLIJN (ANP) - Sinds vrijdag zijn zeker vijftien mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8 jaar dat in het Rijn-Hernekanaal in het Ruhrgebied verdronk.
Net als in Nederland kende Duitsland de afgelopen dagen een hittegolf. Veel mensen zochten meren en rivieren op voor de nodige afkoeling. Door de hitte ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast.
De Duitse meteorologische dienst DWD meldde een recordwarmte van 41,7 graden in Coschen nabij de Poolse grens. En de nacht van zaterdag op zondag was de warmste nacht ooit gemeten in Duitsland. De Duitse weerdienst zegt dat deze extreme weersomstandigheden vaker voorkomen door klimaatverandering.
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