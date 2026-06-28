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Overleden persoon aangetroffen op strand Texel

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 23:47
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DE KOOG (ANP) - Op het strand van Texel is zondagavond even voor 22.00 uur een overleden persoon aangetroffen. Het lichaam werd aangetroffen op het strand ter hoogte van De Koog, meldt een politiewoordvoerder. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt.
Hoewel de persoon op het strand werd gevonden, is het volgens de politiewoordvoerder niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Ook over de verdere toedracht is niets bekend. Er wordt overlijdensonderzoek gedaan.
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