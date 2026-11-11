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Axios: VS vragen Kremlin concessies te doen aan Europa

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben Rusland in de onderhandelingen over de Oekraïne-oorlog verzocht met een nieuw plan te komen voor veiligheidsafspraken met Europa. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. In zo'n plan moet Rusland stappen zetten om de spanningen te verminderen die door de oorlog zijn ontstaan tussen het Kremlin en Europese landen. Onduidelijk is wat zulke stappen moeten behelzen.
In Abu Dhabi werd dinsdag en woensdag overlegd tussen de delegaties uit de VS, Rusland en Oekraïne. Beide strijdende partijen zeiden nadien dat er vooruitgang was geboekt wat betreft veiligheidsgaranties voor na een bestand. Rusland heeft altijd volgehouden de in Oekraïne bezette gebieden niet te zullen inleveren, en eist al jaren van het westen dat het geen troepen opbouwt aan de oostflank van de NAVO.
Hoewel onduidelijk is welke vooruitgang in Abu Dhabi zou zijn geboekt, werd woensdag wel duidelijk dat de partijen een grote gevangenenruil zijn overeengekomen.
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