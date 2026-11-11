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Israël wil uitleg ambassadeur in Nederland over uitspraken in AD

Samenleving
door anp
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JERUZALEM (ANP) - De Israëlische ambassadeur in Nederland, Zvi Aviner Vapni, moet tekst en uitleg komen geven in Israël over zijn uitingen in een interview met het Algemeen Dagblad. Dat melden Israëlische media als Ynet en The Times of Israel. In het interview zei de diplomaat dat ook Israël beschikt over "mensen die we er liever niet bij hebben". Vapni zei dat hij daarmee ook doelt op de extreemrechtse ministers Bezalel Smotrich en Itamar Ben-Gvir.
Deze ministers van respectievelijk Financiën en Nationale Veiligheid hebben volgens Vapni "dingen gezegd die ik verschrikkelijk en onacceptabel vind". Beide bewindslieden hebben zich herhaaldelijk in extreme bewoordingen uitgelaten over het lot van de Palestijnen dan wel de rechtvaardiging van het tegen hen gepleegde geweld door de staat Israël.
In het AD-interview uit Vapni zich ook kritisch over het geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Die plegers omschreef hij als "hooligans en Joodse terroristen".
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