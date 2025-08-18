ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Axios: Witte Huis wilde weten of Zelensky in pak komt

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 14:17
bijgewerkt om maandag, 18 augustus 2025 om 14:22
anp180825086 1
In aanloop naar het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan het Witte Huis gaat ook weer aandacht uit naar zijn kleding. Bronnen zeggen tegen nieuwssite Axios dat het Witte Huis heeft geïnformeerd of Zelensky dit keer een pak draagt als hij president Donald Trump ontmoet.
Zelensky kleedt zich sinds het begin van de Russische aanval op zijn land eenvoudig, soms tot ergernis van Trump. "Hij heeft zich vandaag helemaal opgedoft", sneerde de president toen hij de in het zwart geklede Zelensky ontving in februari. Dat bezoek ontaardde later publiekelijk in een woordenwisseling.
De bronnen van Axios zeggen dat Zelensky maandag waarschijnlijk dezelfde outfit draagt als tijdens de NAVO-top in Den Haag. Die kleding zou beter zijn gevallen bij Trump. Een stropdas wordt niet verwacht. Een van de bronnen zei deels grappend dat het een "goed teken voor de vrede" is als Zelensky in pak komt. "Maar dat verwachten we niet."
Vorig artikel

Zelensky en Europese leiders overleggen voor bezoek aan Trump

Volgend artikel

VK schrapt extra grenscontroles op import levende dieren uit EU

POPULAIR NIEUWS

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-522711683

Yuval Noah Harari: Hoe bescherm we ons brein tegen junkinformatie?

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal