Axios: Witte Huis wilde weten of Zelensky in pak komt

In aanloop naar het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan het Witte Huis gaat ook weer aandacht uit naar zijn kleding. Bronnen zeggen tegen nieuwssite Axios dat het Witte Huis heeft geïnformeerd of Zelensky dit keer een pak draagt als hij president Donald Trump ontmoet.

Zelensky kleedt zich sinds het begin van de Russische aanval op zijn land eenvoudig, soms tot ergernis van Trump. "Hij heeft zich vandaag helemaal opgedoft", sneerde de president toen hij de in het zwart geklede Zelensky ontving in februari. Dat bezoek ontaardde later publiekelijk in een woordenwisseling.

De bronnen van Axios zeggen dat Zelensky maandag waarschijnlijk dezelfde outfit draagt als tijdens de NAVO-top in Den Haag. Die kleding zou beter zijn gevallen bij Trump. Een stropdas wordt niet verwacht. Een van de bronnen zei deels grappend dat het een "goed teken voor de vrede" is als Zelensky in pak komt. "Maar dat verwachten we niet."