Zelensky en Europese leiders overleggen voor bezoek aan Trump

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Europese leiders spreken elkaar maandag voor hun ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Er zijn geen details bekendgemaakt.

De "voorbereidende bijeenkomst" tussen de Europese leiders staat in de gepubliceerde agenda van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij reist net als de leiders van Oekraïne, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Finland naar Washington af om Trump te spreken na diens ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Ook NAVO-topman Mark Rutte is er maandag bij.