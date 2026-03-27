AZC Hardenberg nog in gebruik, dus nieuwe dwangsom voor COA

HARDENBERG (ANP) - Ook vrijdag zaten er nog asielzoekers in het asielzoekerscentrum in Hardenberg. Opvangorgaan COA moet daarom voor de derde dag op rij een dwangsom van 55.000 euro betalen aan de Overijsselse gemeente. Die wil dat de opvang sluit, omdat de overeenkomst en de vergunning begin maart zijn verlopen.

Het gebouw bood ooit plek aan zo'n zevenhonderd asielzoekers. Momenteel zitten nog 418 mensen in het azc. Sinds begin deze week hebben negen bewoners een plek ergens anders gekregen. Het COA zegt dat de asielketen helemaal vol zit en dat het daarom geen andere keuze heeft dan het azc te blijven gebruiken. De dwangsom kan oplopen tot maximaal 4,95 miljoen euro.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten nog altijd meer mensen dan afgesproken. Het aantal stond vrijdag op 2025, 145 mensen minder dan op woensdag. Het is niet bekend waar die mensen naartoe zijn gebracht. Het COA heeft de afgelopen jaren 6,5 miljoen euro aan dwangsommen betaald aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt.