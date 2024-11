AzG: Israël blokkeert medische evacuaties van kinderen uit Gaza

AMMAN (ANP) - De Israëlische autoriteiten hebben afgelopen zondag de medische evacuatie geblokkeerd van acht kinderen en hun verzorgers uit Gaza naar een ziekenhuis in Jordanië. Dat meldt hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) donderdag. AzG veroordeelt de beslissing. Volgens de hulporganisatie hebben de kinderen dringend medische zorg nodig. Het zou onder anderen gaan om een tweejarig kind van wie de benen zijn geamputeerd.

"Het is ronduit schokkend en schandalig dat kinderen die dringend medische zorg nodig hebben, door Israël worden tegengehouden om Gaza te verlaten. Dit is het toppunt van onredelijkheid en onmenselijkheid," zegt Moeen Mahmood, landendirecteur voor AzG in Jordanië in een verklaring.

De hulporganisatie heeft de afgelopen maanden voor in totaal 32 kinderen en hun verzorgers een aanvraag ingediend om ze om medische redenen te evacueren van Gaza naar een ziekenhuis in Amman. In dat ziekenhuis voert AzG complexe chirurgische operaties uit. Slechts zes aanvragen werden goedgekeurd. Andere medische evacuaties werden zonder duidelijke uitleg geweigerd of worden door langdurige procedures tegengehouden, aldus AzG.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er in totaal minstens 14.000 mensen in Gaza die een medische evacuatie nodig hebben. Door de oorlog is de gezondheidszorg er grotendeels vernietigd, waardoor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben niet kunnen worden behandeld. AzG roept minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken op om van de goede contacten tussen Nederland en Israël gebruik te maken om de regering onder meer op te roepen medische evacuaties mogelijk te maken.