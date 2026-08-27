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Von der Leyen volgende week naar Groenland

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 12:47
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BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen reist volgende week af naar Groenland, laat haar woordvoerder weten. Ze is op zondag 6 en maandag 7 september in het land. Op de planning staat een ontmoeting met de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen, de Deense premier Mette Frederiksen en premier Beinir Johannesen van de Faeröer.
De voorzitter van het dagelijkse EU-bestuur zal een gezamenlijke EU-Groenland-verklaring ondertekenen. Die onderstreept "de inzet van Europa in het Arctisch gebied, voor de veiligheid en samenwerking in het gebied. Dat is een belangrijke prioriteit voor de Europese Unie", aldus de woordvoerder.
Von der Leyen zei eerder dit jaar flink te willen investeren in de veiligheid van Groenland, na dreiging van Donald Trump om het eiland te annexeren. De EU en Groenland waren daarvoor ook al bezig de banden aan te halen. Zo wil de Europese Commissie graag dat via de komende meerjarenbegroting (2028-2034) er dubbel zoveel geld naar Groenland gaat.
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