Banksy plaatst nieuw standbeeld in centrum Londen

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 19:36
LONDEN (ANP/AFP) - Een nieuw kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy is opgedoken in het centrum van Londen. Het gaat om een standbeeld van een man in pak die een vlag vasthoudt en zijn zicht belemmert.
Op de sokkel staat de naam Banksy. De kunstenaar plaatste donderdag ook een video van het beeld online. Zijn woordvoerder bevestigt dat Banksy het kunstwerk woensdag "in de vroege uurtjes" liet plaatsen.
Volgens Britse media trok het beeld, dat staat op Waterloo Place, donderdag veel nieuwsgierige blikken van voorbijgangers. Niet iedereen was er blij mee, is ook te zien in de video van Banksy. "Ik vind het niks", zegt een oudere man over het beeld, die vervolgens wijst naar een ander kunstwerk. "Dat is wel een mooi standbeeld daar, die vind ik mooier."
