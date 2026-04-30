Natuurbrand bij Weert breidt zich niet verder uit

WEERT (ANP) - De natuurbrand bij Weert breidt zich niet meer verder uit, zegt de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder beslaat de brand nu een gebied van naar schatting 700.000 vierkante meter, oftewel 70 hectare. Het lukt de brandweer om de brand binnen die zone te houden via zogeheten 'stoplijnen'.

De brand ontstond op een militair oefenterrein bij de Geuzendijk. Het is nog niet duidelijk of die door een militaire oefening is ontstaan. De natuurbrand is nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. "Dat zou op korte termijn kunnen zijn, maar dan ben je alsnog lang aan het nablussen." De hulpdiensten hebben minder last van de wind, die iets is afgenomen in kracht.

Omdat Chinook-transporthelikopters zijn ingezet om te blussen, is het nu niet mogelijk om met een drone de precieze omvang van de natuurbrand en 'hotspots' in kaart te brengen. Er zijn zeker negentig blusvoertuigen van korpsen uit Brabant en Limburg ingezet om het vuur te bestrijden.

Het nabijgelegen asielzoekerscentrum in Budel hoeft voorlopig toch niet ontruimd te worden. Mocht de wind draaien en het vuur toch weer dichterbij komen, dan blijft evacuatie voor de 1500 bewoners van het azc een optie, zegt de veiligheidsregio. "We zorgen dat de voorbereiding in orde is, dat er bijvoorbeeld bussen zijn." Ook het kleine vliegveld Kempen Airport is ontruimd. De ondergrondse kerosineopslag is niet in gevaar.

Via een NL-Alert zijn mensen in de buurt gewaarschuwd voor de rook die de brand veroorzaakt. Onder meer in Budel en de wijde omgeving van de brand is er veel rook te zien en hangt er een brandlucht, meldt een ANP-verslaggever.