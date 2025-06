Basisonderwijs: stop bezuinigingen en maak vaart met nieuw beleid

DEN HAAG (ANP) - Nu het kabinet is gevallen, roept het basisonderwijs de politiek op de onderwijsbezuinigingen te schrappen en vaart te blijven maken met belangrijke thema's voor de sector. "De uitdagingen in het primair onderwijs zijn groot: de onderwijskwaliteit staat onder druk en de personeelstekorten zijn hoog", brengt voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad in herinnering.

"Tegelijkertijd was dit kabinet bezig met historische bezuinigingen op de meest kwetsbare kinderen. Dat is onverantwoord en getuigt van weinig hart voor het onderwijs. Wij hopen dat een nieuw kabinet écht aandacht heeft voor onze kinderen."

De PO-Raad vertegenwoordigt het basisonderwijs. De organisatie vindt dat nieuw beleid "niet kan wachten op een nieuw kabinet". De raad pleit bijvoorbeeld voor meer structurele bekostiging, in plaats van een "confetti" van tijdelijke subsidies. "Zo kunnen we meer onderwijsprofessionals een vast contract bieden en het onderwijs duurzaam versterken."