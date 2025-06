Veel aandacht voor kabinetsval op televisiezenders

HILVERSUM (ANP) - NOS, RTL en Talpa besteden dinsdagochtend volop aandacht aan de val van het kabinet. NPO 1, RTL Z en SBS6 zenden live lange nieuwsbulletins uit. AVROTROS heeft aangekondigd dat er om 20.30 uur een extra uitzending van talkshow Eva komt, van Eva Jinek.

Jinek sloot vorige week haar seizoen af en zou eigenlijk pas in september terugkeren. Deze week maakt Hila Noorzai op haar plek in de vooravond het vervangende programma Vier avonden op een rij. Deze uitzending gaat gewoon door. Ook daarin is aandacht voor de val van het kabinet, aldus de omroep.