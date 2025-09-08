ECONOMIE
Bayrou hamert op belang bezuinigingen voor vertrouwensstemming

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 17:04
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse premier François Bayrou heeft zijn bezuinigingsplannen in het Franse parlement verdedigd, voorafgaand aan een vertrouwensstemming waarin hij waarschijnlijk wordt weggestuurd. Hij riep de parlementariërs op in die stemming hun "geweten" te gebruiken.
Bayrou noemde de Franse schuldenhoop "levensbedreigend". "Het grootste risico was om geen risico te nemen, om politiek te bedrijven zoals gewoonlijk". Hij hamerde erop dat zijn regering een plan had waarmee Frankrijk binnen een paar jaar kan ontsnappen aan de "schuldenstroom".
"U hebt de macht om de regering omver te werpen", maar niet "om de realiteit uit te wissen", sprak Bayrou.
Zijn toespraak was Bayrou's laatste kans om het parlement voor zich te winnen. Hij werd herhaaldelijk onderbroken door gejoel van de oppositieleden. De premier beschuldigde de oppositie, van links tot rechts, ervan "onrust" in Frankrijk te riskeren als ze zijn regering ten val brengen.
