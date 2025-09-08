ECONOMIE
OM deelt dossiers vanaf dinsdag weer digitaal met advocaten

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 17:06
anp080925124 1
DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie deelt vanaf dinsdag stukken over strafzaken weer op digitale wijze met rechtbanken en advocaten. Stukken van en naar advocaten hoeven dan niet langer per post te worden verstuurd, kondigt het OM maandag aan.
Het OM had de verbinding met internet op 17 juli uitgezet na een inbreuk op de ICT-systemen. In fases gaat het OM weer online. Het OM zal de komende periode de digitale systemen gecontroleerd verder opstarten. Hoelang het duurt voordat alle systemen weer volledig functioneren, is volgens het OM "nog niet te zeggen".
Met het versturen van papieren dossiers zijn er de afgelopen weken achterstanden ontstaan in het digitale strafzakensysteem waar ook de rechtspraak gebruik van maakt. Vanaf dinsdag worden de achterstanden in het strafzakensysteem dagelijks weggewerkt.
