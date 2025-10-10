BBB betaalt defensie-uitgaven grotendeels uit ontwikkelingshulp

DEN HAAG (ANP) - BBB betaalt extra miljardenuitgaven aan defensie grotendeels met een korting op ontwikkelingshulp. Daarop bezuinigt de partij 3,9 miljard euro, staat in de vrijdag gepubliceerde doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB). Op andere terreinen zoals onderwijs, zorg en veiligheid gaan er enkele honderden miljoenen vanaf.

BBB heeft relatief weinig maatregelen aan het CPB doorgegeven. Statistieken zoals het begrotingstekort, de groei van de economie en de koopkracht veranderen daardoor weinig ten opzichte van de verwachtingen zonder nieuwe plannen.

De inspanningen om de klimaatdoelen te halen, gaan er bij BBB op achteruit, ziet het CPB. De partij schaft een subsidie voor verduurzaming af, net als de CO2-heffing voor de industrie. Dat zorgt voor een "substantiële toename" van uitstoot in de industrie.