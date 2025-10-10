Wie is Maria Corina Machado





María Corina Machado wint dit jaar de Nobelprijs voor de vrede. Machado is een prominente Venezolaanse politica en oppositieleider, geboren op 7 oktober 1967 in Caracas. Ze wordt momenteel beschouwd als de belangrijkste oppositieleider van Venezuela en voert al sinds 1999 oppositie tegen het chavismo, eerst tegen Hugo Chávez en nu tegen Nicolás Maduro.

Achtergrond en Opleiding

Machado komt uit een welgestelde familie - haar vader Henrique Machado Zuloaga was een staalzakenman en haar moeder Corina Parisca is psychologe. Ze behaalde een diploma in technische bedrijfskunde aan de Universidad Católica Andrés Bello en een master in finance aan het Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) in Caracas. In 2009 nam ze ook deel aan het Yale University World Fellows Program.

Politieke Carrière

Haar politieke activisme begon in 2002 toen ze samen met Alejandro Plaz de vrijwilligersorganisatie Súmate oprichtte, een organisatie die toezicht hield op verkiezingen. In 2004 riep deze beweging op tot een referendum voor het aftreden van Hugo Chávez, waarna Machado werd aangeklaagd wegens verraad en samenzwering - een proces dat in 2006 werd stopgezet wegens processchendingen.

Van 2011 tot 2014 was ze lid van de Nationale Vergadering van Venezuela, waar ze werd gekozen met het hoogste aantal stemmen van alle kandidaten in die verkiezing. In maart 2014 werd ze echter uit haar functie als parlementslid gezet nadat ze als ambassadeur van Panama had gesproken bij de Organisatie van Amerikaanse Staten om de mensenrechtenschendingen van het Maduro-regime aan te klagen.

Huidige Situatie

Machado is de Nationale Coördinator van de politieke partij Vente Venezuela, die ze in 2013 mede oprichtte. Voor de presidentsverkiezingen van 2024 won ze de oppositie-voorverkiezingen, maar werd door de Venezolaanse autoriteiten voor vijftien jaar gediskwalificeerd voor alle publieke functies. Deze diskwalificatie werd in januari 2024 bevestigd door het Hooggerechtshof van Venezuela.

Ondanks deze uitsluiting blijft ze de facto de leidster van de oppositie. Na de verkiezingen van juli 2024, waarin oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia volgens de oppositie met ruim twee tegen één won van Maduro, leidde ze massale protesten tegen het regime. Op 9 januari 2025 werd ze kort gearresteerd tijdens protesten maar snel weer vrijgelaten na internationale druk.

Leven in Onderduiken

Sinds augustus 2024 leeft Machado ondergedoken uit angst voor haar leven en vrijheid. Ze vertelde in april 2025 dat ze al maanden binnenshuis zit met alleen een internetverbinding als contact met de buitenwereld. Het Maduro-regime heeft haar verboden Venezuela te verlaten.

Machado wordt internationaal erkend als een van de belangrijkste figuren in de strijd voor democratie in Venezuela - Time magazine noemde haar in 2025 een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld en in 2018 stond ze op de BBC's lijst van 100 Women.