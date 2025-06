BBB-leden stemmen in met lijsttrekker Caroline van der Plas

APELDOORN (ANP) - De leden van BBB hebben ingestemd met Caroline van der Plas als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. 96 procent van de leden stemde in. Er waren geen tegenkandidaten.

BBB is een "sociaal-conservatieve partij, rechts van het midden", zei Van der Plas in haar speech op de ledenvergadering in Apeldoorn. Ze denkt dat "BBB het nog weleens een stuk beter kan gaan doen dan nu verwacht wordt. We kunnen het gevoel van de Provinciale Staten terughalen." Ze doelt daarbij op de provinciale verkiezingen in maart 2023, toen BBB in alle provincies de grootste partij werd. Als gevolg daarvan werd BBB ook de grootste in de Eerste Kamer.