Forse toename van valse briefjes van 100 op Curaçao

WILLEMSTAD (ANP) - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft zaterdag officieel gewaarschuwd voor "een aanzienlijke toename van valse biljetten van 100 Naf" op Curaçao. De bank adviseert het publiek geen biljetten van de oude Antilliaanse gulden meer te accepteren.

Sinds 1 april is er een nieuwe Caribische munteenheid, maar de Naf geldt nog tot eind deze maand als betaalmiddel.

Volgens de bank zijn de vervalsingen steeds moeilijker te onderscheiden van echte biljetten. "In dit geval worden 100 Naf-bankbiljetten aangeboden waarvan de randen zijn geknipt en die volgens de aanbieders door een brand zijn beschadigd."

Einde periode

De bank zegt dat het "in groten getale in omloop brengen van valse bankbiljetten een bekend fenomeen is bij het overgaan op een nieuwe munteenheid". Valsemunters gebruiken het einde van de periode waarin twee munteenheden naast elkaar worden geaccepteerd "om van hun voorraad vals geld af te komen".

Mensen kunnen bij de bank langsgaan om hun biljetten te laten controleren.