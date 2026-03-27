BBB-senator zegt lidmaatschap partij op, blijft actief in fractie

BARNEVELD (ANP) - BBB-senator Robert van Gasteren zegt zijn lidmaatschap van de partij op, zo kondigde hij aan op een partijbijeenkomst in Barneveld. Hij blijft wel actief bij de BBB-fractie in de Eerste Kamer, zei hij desgevraagd. "Met hetzelfde programma en hetzelfde BBB-gevoel." De partij heeft twaalf zetels in de senaat.

Van Gasteren was een van de ondertekenaars van een kritische interne brief aan het bestuur die opriep tot professionalisering van de partij. Er ontstond onrust na de leiderschapswissel, Henk Vermeer werd de nieuwe fractievoorzitter, hoewel Mona Keijzer ook wel iets voor die functie voelde.

De BBB-leden stemmen vrijdagavond over de toekomst van de BBB. Van Gasteren onthoudt zich van stemming "omdat ik mijn lidmaatschap ga opzeggen." Hij voelt zich "verlaten" door de partij en verweet het bestuur onkunde. "Net zoals in Animal Farm zijn hier blijkbaar 'some animals more equal than others'", zegt hij, waarbij hij doelt op het gebrek aan ledeninspraak bij de benoeming van Henk Vermeer als partijleider.