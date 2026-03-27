NYT: Musk nam deel aan telefoongesprek Trump en Modi

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 21:51
WASHINGTON (ANP) - Techmagnaat en X-eigenaar Elon Musk heeft recentelijk deelgenomen aan een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Indiase premier Narendra Modi. Dat meldt The New York Times.
Hoewel onduidelijk is wat de inhoud van het gesprek was, is het opmerkelijk dat Musk, op het moment niet meer dan een burger, deelneemt aan een gesprek tussen leiders.
Musk had lang de naam een Trumpgetrouw te zijn en gaf onder meer leiding aan DOGE. Dat officieuze overheidsdepartement moest onder Trump flink snoeien in de overheidsuitgaven en liet in dat kader bijvoorbeeld duizenden ambtenaren ontslaan.
De twee raakten in onmin met elkaar toen er onenigheid ontstond over het bezuinigingsbeleid. Sindsdien is Musk, naast de rijkste persoon op aarde, slechts Amerikaans staatsburger. Daarmee is niet gezegd dat zijn rol verwaarloosbaar is. De Starlink-satellieten van zijn bedrijf SpaceX zijn van cruciaal belang voor de internetvoorziening in conflictgebieden, zoals in Iran en Oekraïne.
