BBB vindt formatiestuk van D66 en CDA 'blind voor de regio'

DEN HAAG (ANP) - D66 en het CDA hebben in hun formatiestuk te weinig oog voor de regio, vindt BBB-leider Caroline van der Plas. Volgens haar "ademt het verhaal een grootstedelijke eurofiele koers" en zijn "boeren en vissers het haasje". "Zicht op de wereld, blind voor de regio", aldus de partij.

De BBB vindt dat het tussenverslag "vol rode vlaggen" zit. De partij hekelt dat in een uiterst geval boeren gekort kunnen worden op dier- of fosfaatrechten, mochten de stikstofdoelen in 2035 niet worden gehaald. "In simpele taal: gedwongen krimp is terug van weggeweest", stelt Van der Plas.

Zij mist bovendien de financiële keuzes in het document, "het gratis bier klotst tegen de plinten". Partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) benadrukten dan ook dat het nog geen definitief coalitieakkoord is, maar een stuk om andere partijen uit te nodigen. Pas later worden financiële keuzes gemaakt, en door dat nu niet al te doen is er nog ruimte voor andere partijen om met plannen te komen, aldus informateur Sybrand Buma.