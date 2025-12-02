ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BBB vindt formatiestuk van D66 en CDA 'blind voor de regio'

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 21:53
anp021225207 1
DEN HAAG (ANP) - D66 en het CDA hebben in hun formatiestuk te weinig oog voor de regio, vindt BBB-leider Caroline van der Plas. Volgens haar "ademt het verhaal een grootstedelijke eurofiele koers" en zijn "boeren en vissers het haasje". "Zicht op de wereld, blind voor de regio", aldus de partij.
De BBB vindt dat het tussenverslag "vol rode vlaggen" zit. De partij hekelt dat in een uiterst geval boeren gekort kunnen worden op dier- of fosfaatrechten, mochten de stikstofdoelen in 2035 niet worden gehaald. "In simpele taal: gedwongen krimp is terug van weggeweest", stelt Van der Plas.
Zij mist bovendien de financiële keuzes in het document, "het gratis bier klotst tegen de plinten". Partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) benadrukten dan ook dat het nog geen definitief coalitieakkoord is, maar een stuk om andere partijen uit te nodigen. Pas later worden financiële keuzes gemaakt, en door dat nu niet al te doen is er nog ruimte voor andere partijen om met plannen te komen, aldus informateur Sybrand Buma.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mans-hands-holding-a-roll-of-toilet-paper

Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

ANP-542244528

Donderdag staat de uitslag van Marco Borsato's rechtszaak gepland: dit zijn de drie mogelijke uitkomsten

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

1f0ad287e421f8c822e07ff42470a142,f516e554

Duitsland zet raketschild aan: hoe Arrow 3 ons wel en niet beschermt

Loading