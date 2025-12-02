Trump noemt Somaliërs in kabinetsoverleg 'uitschot'

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een kabinetsoverleg uitgehaald naar Somalië en de mensen die daar vandaan komen. Hij noemde Somaliërs onder meer "uitschot" ("garbage") en zei dat ze niets toevoegen.

"Hun land is niet zomaar waardeloos. Ze komen uit een stinkland en we willen ze niet in ons land", zei Trump bij de vergadering over Somaliërs. De immigranten "dragen niets bij" in de VS, aldus de president.

Trump viel ook Ilhan Omar aan, een in Somalië geboren Democratisch lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. "Ilhan Omar is uitschot. Haar vrienden zijn uitschot", aldus Trump. "Laat ze teruggaan waar ze vandaan kwamen en het daar beter maken."

Trump heeft in het verleden vaker harde woorden gesproken over Afrikaanse landen. Zo kwam in 2018 naar buiten dat hij onder meer Afrikaanse landen omschreef als "shithole". Recentelijk heeft hij ook al vaker specifiek naar Somalië uitgehaald.