ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Provincies zien in coalitieakkoord perspectief voor de regio

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 16:12
anp300126206 1
DEN HAAG (ANP) - Provincies vinden dat de vrijdag gepresenteerde plannen van de Haagse coalitie hoop en kansen bieden voor de regio's. Ina Adema en Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant en Noord-Holland, zijn blij dat D66, CDA en VVD aangeven dat ze willen optrekken met gemeenten en provincies. Zij denken dat daardoor zaken als woningbouw, stikstofproblemen, economie en natuurherstel kunnen worden aangepakt. "Het is goed dat Nederland weer vooruit kan", vindt Adema.
De commissarissen noemen een goede samenwerking met het Rijk cruciaal. Van Dijk: "Het is positief dat het regeerakkoord oog heeft voor de uitvoerbaarheid in de regio, voor maatwerk en nadrukkelijk inzet op samenwerking met medeoverheden om tot de nodige oplossingen te komen. Daarmee kan het land van het slot en ontstaat ruimte om samen vooruit te komen."
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

91427689_m

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Doe de test

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

Loading