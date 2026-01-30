Provincies zien in coalitieakkoord perspectief voor de regio

DEN HAAG (ANP) - Provincies vinden dat de vrijdag gepresenteerde plannen van de Haagse coalitie hoop en kansen bieden voor de regio's. Ina Adema en Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant en Noord-Holland, zijn blij dat D66, CDA en VVD aangeven dat ze willen optrekken met gemeenten en provincies. Zij denken dat daardoor zaken als woningbouw, stikstofproblemen, economie en natuurherstel kunnen worden aangepakt. "Het is goed dat Nederland weer vooruit kan", vindt Adema.

De commissarissen noemen een goede samenwerking met het Rijk cruciaal. Van Dijk: "Het is positief dat het regeerakkoord oog heeft voor de uitvoerbaarheid in de regio, voor maatwerk en nadrukkelijk inzet op samenwerking met medeoverheden om tot de nodige oplossingen te komen. Daarmee kan het land van het slot en ontstaat ruimte om samen vooruit te komen."