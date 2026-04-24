BBC: Jeffrey Epstein bracht misbruikslachtoffers onder in Londen

LONDEN (ANP) - De Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein heeft volgens de BBC ook in Londen slachtoffers van seksueel misbruik gehuisvest. De Britse omroep heeft onderzoek gedaan naar de Epstein-documenten die in de Verenigde Staten zijn gepubliceerd en vond daar vier huizen in de Britse hoofdstad waar vrouwen werden ondergebracht. Zes van hen verklaarden later te zijn misbruikt.

Volgens de BBC toont het onderzoek dat Epsteins seksnetwerk nog omvangrijker was dan gedacht. Hij liet vrouwen, met name uit Rusland en Oost-Europa, verschepen naar het Verenigd Koninkrijk en gaf sommigen de opdracht om ook anderen te rekruteren.

Veel van de slachtoffers werden volgens de BBC pas na 2015 naar Londen gehaald. Dat jaartal is belangrijk, omdat de Britse politie toen besloot om niets te doen met een klacht van Virginia Giuffre, het bekendste slachtoffer van Epstein. Zij beschuldigde de zakenman van mensenhandel door haar naar Londen te halen. De politie ging niet over tot een onderzoek.