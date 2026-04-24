Vijlbrief 'zeer bezorgd' om angstcultuur opleidingsplekken UWV

DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) is "zeer bezorgd" om berichten over een angstcultuur bij opleidingsplekken voor verzekeringsartsen bij het UWV zelf. Het AD en EenVandaag berichtten eerder vrijdag dat vooral in Amsterdam verzekeringsartsen in opleiding een te hoge werkdruk en onveilige werkomgeving ervaren.

De problemen zouden zich bovendien niet alleen tot Amsterdam beperken, zei Mirko Bal tegen het AD. Hij is vicevoorzitter van de beroepsvereniging van UWV-verzekeringsartsen Novag.

Vijlbrief benadrukt dat er snel meer verzekeringsartsen nodig zijn, omdat veel mensen wachten op een keuring voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De minister riep eerder dit jaar het UWV al op om te werken aan een betere werkcultuur. "Dit versterkt mijn zorg", zei hij voorafgaand aan de ministerraad over de berichtgeving.

Hij begrijpt dat de werkdruk op de opleidingsplekken groot is, "maar je moet wel normaal met mensen blijven omgaan".