China hekelt uitspraken Trump over vrachtschip

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 10:47
BEIJING (ANP/RTR) - China heeft geërgerd gereageerd op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over een geënterd vrachtschip. Trump verklaarde deze week bij CNBC dat het vaartuig "bepaalde spullen" aan boord had. "Misschien wel een cadeautje uit China", opperde hij over de lading, zonder verder in detail te treden.
Die suggestie viel slecht bij de Chinese autoriteiten. "China verzet zich tegen alle beschuldigingen en associaties die geen feitelijke basis hebben", reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. "Normale internationale handelsrelaties tussen landen zouden niet onderhevig moeten zijn aan inmenging en verstoring."
Trump noemde het schip bij CNBC niet bij naam, maar leek te verwijzen naar de Touska. Dat containerschip probeerde volgens de Amerikaanse krijgsmacht op 19 april richting een Iraanse haven te varen en is toen beschoten en tegengehouden. De VS blijven ondanks het bestand met Iran schepen tegenhouden die naar het land willen varen.
POPULAIR NIEUWS

anp 495501132

Waarom brood en melk zo ver uit elkaar liggen, en tien andere trucs van bedrijven om meer geld uit je zak te kloppen

236601661_m

Krijg je ook vakantiegeld als je met pensioen bent?

109652183_m

Minder drinken zonder wilskracht? Dít verrassende trucje werkt echt, zegt nieuw onderzoek

289946973_m

Waarom je de ene dag superproductief bent en de andere dag niks voor elkaar krijgt

generated-image (1)

Biograaf: Donald Trump is de gevangene van zijn eigen domheid

gandr-collage

Hoe wielrenners Thomas Dekker en Laurens ten Dam in een Netflix-moorddocumentaire belandden.

