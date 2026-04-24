China hekelt uitspraken Trump over vrachtschip

BEIJING (ANP/RTR) - China heeft geërgerd gereageerd op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over een geënterd vrachtschip. Trump verklaarde deze week bij CNBC dat het vaartuig "bepaalde spullen" aan boord had. "Misschien wel een cadeautje uit China", opperde hij over de lading, zonder verder in detail te treden.

Die suggestie viel slecht bij de Chinese autoriteiten. "China verzet zich tegen alle beschuldigingen en associaties die geen feitelijke basis hebben", reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. "Normale internationale handelsrelaties tussen landen zouden niet onderhevig moeten zijn aan inmenging en verstoring."

Trump noemde het schip bij CNBC niet bij naam, maar leek te verwijzen naar de Touska. Dat containerschip probeerde volgens de Amerikaanse krijgsmacht op 19 april richting een Iraanse haven te varen en is toen beschoten en tegengehouden. De VS blijven ondanks het bestand met Iran schepen tegenhouden die naar het land willen varen.