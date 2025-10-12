BBC: nog onderhandelingen in aanloop naar vrijlating gijzelaars

GAZA-STAD (ANP) - In aanloop naar de verwachte vrijlating van gijzelaars door Hamas, wordt nog onderhandeld. Die gesprekken gaan over de eisen van Hamas over welke gevangenen als tegenprestatie vrijgelaten moeten worden door Israël, bericht de Britse omroep BBC. Die sprak een Palestijnse bron die informatie had over de lopende gesprekken.

Hamas dringt volgens de bron aan op de vrijlating van zeven prominente gevangenen die Israël weigert te laten gaan. De Palestijnse groep zou onderhandelaars hebben laten weten dat zondag al gijzelaars vrij kunnen komen als Israël ermee instemt om twee van die gevangenen vrij te laten. Dat zou eerder zijn dan de verwachte vrijlating op maandag. Het is onduidelijk wat er gebeurt als Israël weigert toe te geven.

De onderhandelingen gaan ook over hoe de vrijlating van de 20 nog levende gijzelaars geregeld moet worden, schrijft de BBC. En er wordt overlegd over de teruggave van lichamen van overleden gijzelaars.