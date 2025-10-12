Organisator wil vreedzame demonstratie op Museumplein

AMSTERDAM (ANP) - De organisator van het anti-immigratieprotest op het Museumplein in Amsterdam wil zondag "een statement dat rechts, maar duidelijk vreedzaam is" laten horen. Daarmee opende initiatiefnemer Martijn Koops het podiumprogramma waarbij zo'n driehonderd mensen zijn.

Koops nam het initiatief voor de demonstratie omdat rechts ook een stem heeft, zo zei hij. Hij kondigde de actie aan na de op rellen uitgelopen demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Zondag is de Nederlandse vlag veel te zien en ook de VOC-vlag en de Prinsenvlag is door demonstranten meegenomen. De Prinsenvlag werd onder meer gebruikt door de NSB tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voorafgaand aan het programma was er muziek van voornamelijk Nederlandse artiesten te horen, zoals Claudia de Breij, Nick en Simon, Goldband en Maan en Acda en De Munnik. Ook was Claude te horen, de Nederlandse Songfestivaldeelnemer van dit jaar die als kind met zijn familie vanuit Congo naar Nederland vluchtte. Na de opening van Koops werd op het podium een nummer van Lange Frans en Baas B gerapt.