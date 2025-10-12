ECONOMIE
Vacherot klopt neef Rinderknech en wint masterstoernooi Shanghai

Sport
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 13:31
anp121025073 1
SHANGHAI (ANP) - De Monegaskische tennisser Valentin Vacherot heeft het masterstoernooi van Shanghai gewonnen door zijn neef Arthur Rinderknech te verslaan in de finale. De 26-jarige qualifier is met zijn 204e positie op de wereldranglijst de laagst gerangschikte speler ooit die een masterstoernooi heeft gewonnen. Vacherot kwam nog op achterstand tegen zijn 30-jarige tegenstander, maar won de volgende twee sets: 4-6 6-3 6-3.
Het spraakmakende affiche was tot stand gekomen na aanhoudende stunts van de twee neven, die beiden nog nooit een ATP-toernooi wonnen. Vacherot klopte in de halve finale Novak Djokovic en was eerder al te sterk voor Tallon Griekspoor en de Deen Holger Rune. Rinderknech schakelde onder anderen de Rus Daniil Medvedev en de Duitser Alexander Zverev uit.
De Fransman Rinderknech, de nummer 54 van de wereld, stond voor de tweede keer in de finale van een ATP-toernooi. Vacherot is nu de eerste Monegask met minstens een kwartfinaleplaats op een ATP-toernooi.
"Ongelooflijk verhaal"
De in de eerste set sterk serverende Rinderknech plaatste in de derde game een break, die genoeg bleek voor de setwinst. Vacherot kreeg in de tweede set op 4-3 zijn eerste breekkansen. Hij benutte de tweede mogelijkheid en haalde de set vervolgens binnen op eigen service. De Monegask was in de beslissende set oppermachtig. Hij brak zijn neef direct in de eerste game en sleepte de partij ook binnen op de service van Rinderknech.
"Helaas kan er maar één winnaar zijn, maar eigenlijk zijn het er vandaag twee. En ook een familie die heeft gewonnen. Voor het tennis is dit een ongelooflijk verhaal", reageerde Vacherot in het interview op de baan. "Ik heb geprobeerd opzij te zetten dat het mijn neef is en dat ik veel met hem heb getraind. In de eerste set was Arthur beter, daarna werd ik beter. Ik ben blij dat ik heb gewonnen."
