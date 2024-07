Halsema doet beroep op minister na uitspraak over 11-jarige Mikael

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema doet opnieuw een beroep op de minister van Asiel en Migratie, nu de Raad van State heeft bepaald dat de 11-jarige Mikael en zijn moeder naar Armenië moeten worden uitgezet. "Dit is een voorbeeld waar een regel in een individueel geval veel te hardvochtig uitvalt", aldus Halsema.

De moeder van Mikael is in 2010 vanuit Armenië naar Nederland gekomen. Haar asielaanvraag werd destijds afgewezen, maar ze is daarna in Nederland gebleven. Mikael is geboren in Amsterdam en heeft zijn hele leven in Nederland gewoond. Volgens de hoogste bestuursrechter zijn ze een te lange periode uit beeld geweest bij de betrokken instanties en mogen ze daarom niet in Nederland blijven, zo blijkt uit de uitspraak van woensdag.

Halsema schreef in juni de toenmalige staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) met het verzoek om met de IND te overleggen of Mikael alsnog een verblijfsvergunning zou kunnen krijgen. "Mikael zit in de bloei van zijn leven en mag niet de dupe worden van verblijfsregelingen die juridisch misschien wel kloppen, maar waar de menselijke maat soms uit het oog verloren wordt", zo schreef de burgemeester.

Halsema laat woensdag weten dat de minister die de portefeuille van Van der Burg heeft overgenomen, Marjolein Faber, voorafgaand aan de uitspraak van de Raad van State niet is ingegaan op het verzoek in de brief. "Ze wilde eerst de uitspraak kennen. Dat heb ik Mikael de afgelopen dagen moeten laten weten. Nu de uitspraak negatief uitvalt doe ik opnieuw een beroep op haar."

"Mikael is een 11-jarige Amsterdammer en hoort bij zijn vrienden op school", zegt Halsema verder. "De wens minder migranten in Nederland te hebben, kan nooit zo sterk zijn dat deze ten koste gaat van een 11-jarige jongen die geen ander land kent dan Nederland."