ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse aanklager eist 15 jaar cel tegen voormalig RAF-lid

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 14:14
anp290426136 1
VERDEN (ANP/AFP/DPA) - De Duitse aanklager heeft vijftien jaar cel geëist tegen oud-lid van de Rote Armee Fraktion (RAF) Daniela Klette. De zaak gaat over overvallen die ze vanaf 1999 zou hebben gepleegd met twee anderen terwijl ze op de vlucht was.
Klette wordt onder meer verdacht van gewapende overvallen op geldtransporten, waarbij ze met de groep zo'n 2,4 miljoen euro zou hebben buitgemaakt. De rechtbank boog zich onder meer over een specifieke overval in de buurt van Bremen, en de vraag of daarbij sprake was van poging tot moord. De rechters stelden dat het eerder zou gaan om "voorwaardelijke intentie tot doden": de schutter zou de mogelijke dood van het slachtoffer op zijn minst hebben geaccepteerd.
Daarnaast wordt Klette in een andere zaak verdacht van moord, ontvoering en het plegen van gewapende overvallen tijdens haar tijd bij de RAF. Die extreemlinkse, antikapitalistische groepering pleegde tot in de jaren negentig aanslagen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2520032079

2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

troops-tell-body-pits-unarmed-1061781627

Russische soldaten eten kameraden op door acute voedselnood aan frontlinie

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

ANP-554945117

Filmhit The Drama leert ons iets over hoe je je relatie gezond houdt

240730253_m

Deze botaandoening treft 40 procent van de mensen: wat je erover moet weten

Loading