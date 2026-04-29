Duitse aanklager eist 15 jaar cel tegen voormalig RAF-lid

VERDEN (ANP/AFP/DPA) - De Duitse aanklager heeft vijftien jaar cel geëist tegen oud-lid van de Rote Armee Fraktion (RAF) Daniela Klette. De zaak gaat over overvallen die ze vanaf 1999 zou hebben gepleegd met twee anderen terwijl ze op de vlucht was.

Klette wordt onder meer verdacht van gewapende overvallen op geldtransporten, waarbij ze met de groep zo'n 2,4 miljoen euro zou hebben buitgemaakt. De rechtbank boog zich onder meer over een specifieke overval in de buurt van Bremen, en de vraag of daarbij sprake was van poging tot moord. De rechters stelden dat het eerder zou gaan om "voorwaardelijke intentie tot doden": de schutter zou de mogelijke dood van het slachtoffer op zijn minst hebben geaccepteerd.

Daarnaast wordt Klette in een andere zaak verdacht van moord, ontvoering en het plegen van gewapende overvallen tijdens haar tijd bij de RAF. Die extreemlinkse, antikapitalistische groepering pleegde tot in de jaren negentig aanslagen.