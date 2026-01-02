ECONOMIE
Beelden laten zien hoe het kon misgaan in Zwitserse bar

Samenleving
door Désirée du Roy
vrijdag, 02 januari 2026 om 12:49
Het drama in de Zwitserse bar in skioord Crans-Montana heeft aan zeker 40 mensen het leven gekost, 115 mensen raakten gewond. Officieel is de oorzaak van de brand nog niet bekend, maar op beelden op social media is te zien hoe de vonken van ijsfonteinen op champagneflessen tegen het plafond aan komen, waarna het isolatiemateriaal vlam vat.
"Binnen enkele tientallen seconden stond het hele plafond in brand. Alles was van hout”, aldus een ooggetuige. "De uitgang was vrij klein in vergelijking met het aantal aanwezigen. Iemand heeft een raam ingeslagen zodat mensen naar buiten konden.” 
Aan Sky News vertelt iemand die net buiten de bar stond: "Veel mensen probeerden te ontsnappen, maar de uitgang was volledig geblokkeerd. Mensen liepen over elkaar heen en overal werd geschreeuwd."
