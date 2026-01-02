Verschillende inzamelingsacties na verwoestende brand Vondelkerk

AMSTERDAM (ANP) - Verschillende omwonenden van de Vondelkerk in Amsterdam zijn inzamelingsacties gestart na de verwoestende brand in de nieuwjaarsnacht. Op meerdere crowdfundingsites zijn doneeracties begonnen om geld op te halen om de kerk te herstellen.

Een van de initiatieven komt van Stichting Hart voor het Vondelpark. "De Vondelkerk is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis, cultuur en identiteit van het Vondelpark en de stad. De schade en het verlies waarover momenteel in het nieuws wordt bericht, laten niemand onberoerd", schrijven ze op hun website. De donaties zijn bedoeld om bij te kunnen dragen aan initiatieven voor herstel of herbouw van de kerk.

Ook de eigenaar van de kerk, Stadsherstel Amsterdam, is een crowdfunding begonnen. Op de website kunnen mensen een donatie doen. "Wat ons betreft zullen wij er alles aan doen om de kerk te restaureren. Helpt u ook mee?", schrijft Stadsherstel erbij. De organisatie zei donderdag te gaan onderzoeken wat de schade aan de kerk is en vanuit daar te kijken wat ze kan doen.