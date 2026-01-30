Begin februari zeven verdachten rellen Malieveld voor de rechter

DEN HAAG (ANP) - Zeven verdachten staan begin februari voor de rechter voor betrokkenheid bij de rellen op het Malieveld en in de binnenstad van Den Haag vorig jaar na een anti-immigratieprotest. Zes van hen zijn in de afgelopen weken aangehouden en gedagvaard voor de politierechter, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De zevende verdachte werd al in november aangehouden.

Op 5 februari staan drie mannen terecht van 27, 18 en 21 jaar uit Den Haag, Muntendam en Someren voor het plegen van geweld. De Hagenaar zou ook de Hitlergroet hebben gebracht, wat hem ook ten laste wordt gelegd.

Op 10 februari staan twee mannen uit Den Haag van 20 en 49 jaar oud, een uit Waddinxveen (23) en een uit Zoetermeer (22) terecht. Ook zij worden verdacht van het plegen van geweld. De 20-jarige Hagenaar zou ook vernielingen hebben gepleegd aan het Binnenhof en de mannen uit Waddinxveen en Zoetermeer worden onder meer verdacht van brandstichting in een container bij het partijkantoor van D66.