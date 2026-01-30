Alcaraz overwon krampaanval en bleef geloven in zege op Zverev

Carlos Alcaraz sprak na zijn zege op vijf sets tegen Alexander Zverev in de halve finale van de Australian Open van een van de zwaarste partijen uit zijn loopbaan. "Ik had het moeilijk halverwege de derde set", doelde de 22-jarige Spaanse tennisser op een krampaanval. "Maar ik heb dit soort situaties, dit soort wedstrijden, al eerder meegemaakt. Ik zeg altijd dat je in jezelf moet blijven geloven, wat er ook gebeurt."

Alcaraz won de eerste twee sets, maar kreeg bij 4-4 in de derde set kramp. Medische time-outs zijn bij spierkramp niet toegestaan. Alcaraz mocht zich tijdens de pauzes toch laten behandelen, tot woede van Zverev, die fel protesteerde bij de scheidsrechter.

Zverev wist de derde set in een tiebreak te winnen, net als de vierde. Toen de Duitser in de beslissende set een break voorsprong nam, leek hij op weg naar de finale. Alcaraz toonde echter karakter. "Ik moest mijn hart en ziel in de wedstrijd leggen. Ik heb tot de laatste bal gevochten", sprak de winnaar.