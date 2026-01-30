ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alcaraz overwon krampaanval en bleef geloven in zege op Zverev

Sport
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 13:34
bijgewerkt om vrijdag, 30 januari 2026 om 13:39
anp300126154 1
Carlos Alcaraz sprak na zijn zege op vijf sets tegen Alexander Zverev in de halve finale van de Australian Open van een van de zwaarste partijen uit zijn loopbaan. "Ik had het moeilijk halverwege de derde set", doelde de 22-jarige Spaanse tennisser op een krampaanval. "Maar ik heb dit soort situaties, dit soort wedstrijden, al eerder meegemaakt. Ik zeg altijd dat je in jezelf moet blijven geloven, wat er ook gebeurt."
Alcaraz won de eerste twee sets, maar kreeg bij 4-4 in de derde set kramp. Medische time-outs zijn bij spierkramp niet toegestaan. Alcaraz mocht zich tijdens de pauzes toch laten behandelen, tot woede van Zverev, die fel protesteerde bij de scheidsrechter.
Zverev wist de derde set in een tiebreak te winnen, net als de vierde. Toen de Duitser in de beslissende set een break voorsprong nam, leek hij op weg naar de finale. Alcaraz toonde echter karakter. "Ik moest mijn hart en ziel in de wedstrijd leggen. Ik heb tot de laatste bal gevochten", sprak de winnaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

ANP-546528416

Worden we echt gelukkiger van seks?

Loading