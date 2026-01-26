Begraafplaats Margraten krijgt deze week nieuw paneel na rel

DEN HAAG (ANP) - De militaire begraafplaats in Margraten krijgt deze week een nieuw paneel met aandacht voor onder meer zwarte militairen. De Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo en beheerder American Battle Monuments Commission presenteerden het bord in Den Haag. Dat gebeurde na maandenlange onrust over de verwijdering van informatie over de Afro-Amerikaanse militairen die Nederland hielpen bevrijden.

In het bezoekerscentrum van de begraafplaats wordt informatie verstrekt over de militairen die er begraven zijn nadat ze waren gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eind vorig jaar ontstond ophef toen bleek dat panelen over Afro-Amerikaanse militairen waren verwijderd. Dat leidde zowel in Nederland als de Verenigde Staten tot een roep om de informatie terug te plaatsen.

Het nieuwe paneel gaat over het ontstaan van de begraafplaats, met aandacht voor de rol van zwarte grafdelvers. Ook komen er de komende tijd nieuwe borden over gesneuvelde Amerikanen, onder wie ook Afro-Amerikanen.