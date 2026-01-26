Rode Kruis en UNICEF klaar voor hulp bij opengaan grens bij Rafah

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis en UNICEF staan klaar met hulpmiddelen voor als de grensovergang bij Rafah tussen de Gazastrook en Egypte opengaat. Dit laten woordvoerders van beide hulporganisaties weten. In Gaza zijn maandag de overblijfselen gevonden van het lichaam van de laatste Israëlische gijzelaar. Eerder zei Israël de grensovergang pas weer open te stellen als de zoektocht naar het laatste lichaam is voltooid.

"Wat ons als Rode Kruis betreft gaat de grensovergang bij Rafah liever eerder dan later open", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis in Nederland. "Wij staan dan ook klaar om vele vrachtwagens met hulpgoederen naar binnen te brengen." De hulp is volgens haar "enorm hard nodig, want er is nog steeds een groot tekort aan alles, zeker nu het winter is".

UNICEF staat "al twee jaar lang elke dag" klaar om de hulp op te schalen, zegt een woordvoerder. "Alles staat klaar, van vaccinaties tot voedselhulp en van onderwijs tot psychosociale hulp. De toegang tot Gaza is nog altijd ondermaats, maar als daarin ook maar iets verandert, rijden we over tien minuten naar binnen."