De oorlog
in Oekraïne sleept zich voort en de oorlogsmoeheid in het Westen groeit. Velen zijn geneigd te denken dat vrede mogelijk is als we Poetin
gewoon geven wat hij wil. Maar wat zou er gebeuren als Rusland
daadwerkelijk wint? De Duitse militair expert Carlo Masala
schetst in zijn bestseller "If Russia Wins" een scenario dat de rillingen over de rug jaagt – en dat volgens militaire analisten angstaanjagend realistisch is.
Van staakt-het-vuren naar nieuwe agressie
In Masala's scenario dwingt Amerika Oekraïne tot een grimmig staakt-het-vuren. Rusland
bezet een vijfde van Oekraïens grondgebied en verklaart de overwinning. Europese populisten bekritiseren de 'oorlogszuchtigen' die Oekraïne jarenlang steunden en daarmee alleen maar leed verlengden. Amerika trekt zich grotendeels terug uit Europa
en richt zich op Azië – een scenario dat met Trumps 28-puntenplan steeds reëler wordt.
Maar Poetin
is niet tevreden. In de bezette gebieden worden Russische kolonisten binnengebracht, tegenstanders verdwijnen in heropvoedingskampen en meer dan een miljoen vluchtelingen slaan op de vlucht. Ondertussen herbewapent Rusland
zich stilletjes.
De aanval op Narva: de ultieme test
Dan volgt in 2028 de beslissende zet. Russische troepen bezetten de kleine Estse stad Narva, een directe aanval op NAVO
-grondgebied. Maar Poetin
heeft zijn huiswerk gedaan: Russische huurlingen in Mali drijven vluchtelingen richting Europa
, wat de EU dwingt marineschepen naar de Middellandse Zee te sturen in plaats van naar de Baltische Staten. Tegelijkertijd grijpt China een omstreden eiland in de Zuid-Chinese Zee, waardoor Amerika's aandacht wordt afgeleid.
De cruciale vraag is nu: durft de NAVO
artikel 5 in te roepen? Dit artikel stelt dat een aanval op één lidstaat een aanval op allen is. Maar de Amerikaanse president staat voor een dilemma: een massale militaire reactie riskeert "de derde wereldoorlog", terwijl niets doen artikel 5 zinloos maakt.
In Masala's scenario kiest de president voor het laatste. Hij slikt de Russische dreiging met kernwapens – die een bluf is – en weigert te vechten voor "een kleine Estse stad". Rusland
viert stilletjes de overwinning. Xi Jinping in China trekt zijn conclusies: Amerika laat zijn bondgenoten vallen. De wereldorde stort in.
Nederland en de dreiging
Voor Nederland is dit geen abstract scenario. Het ministerie van Defensie bereidt zich voor op een situatie waarin "Nederland via artikel 5 direct betrokken raakt bij een grootschalig gewapend conflict". Ook commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim waarschuwt voor Russische agressie in de Baltische Staten.
De les is helder: Europa
moet zijn defensie serieus nemen. Rusland
bevindt zich weliswaar in een verzwakte positie door de oorlog
in Oekraïne, maar zoals Masala benadrukt: "Democratieën kunnen sterven en moeten worden verdedigd, niet alleen militair, maar ook politiek en economisch".
Conclusie
Masala's scenario is geen voorspelling, maar een waarschuwing. Het laat zien wat er op het spel staat als het Westen zwakte toont. De vraag is niet of Rusland
morgen aanvalt, maar of we ons mentaal en militair voorbereiden op die mogelijkheid. Want zoals NAVO
-secretaris Mark Rutte
het formuleert: "We zijn misschien niet in oorlog
, maar het is zeker ook geen tijd van vrede".