VS-gezant: einde oorlog Israël en Hezbollah binnen handbereik

BEIROET (ANP/RTR) - Er is een "reële mogelijkheid" om het conflict tussen Israël en Hezbollah te beëindigen. Dat zei een Amerikaanse bemiddelaar dinsdag. VS-gezant Amos Hochstein sprak in Beiroet met de Libanese parlementsvoorzitter Nabih Berri. Tijdens een persconferentie na hun gesprek zei Hochstein dat het einde van het conflict "binnen handbereik" is.

De Libanese regering en Hezbollah gingen maandag akkoord met een Amerikaans voorstel tot een staakt-het-vuren, al hadden ze wel aanmerkingen op de inhoud van het voorstel. "Nu de deur openstaat, hoop ik dat de komende dagen een resoluut besluit opleveren", stelde Hochstein.

De Israëlische minister van Energie Eli Cohen bevestigde dinsdag dat er "gesprekken zijn met betrekking tot een regeling met Libanon", maar herhaalde dat Israël alleen toestemt als aan alle eisen wordt voldaan, waaronder de eis dat Hezbollah zich terugtrekt bij de grens.

Israël intensiveerde de afgelopen maanden de bombardementen op voornamelijk Hezbollah-doelen. Ook stuurde het land grondtroepen. Het conflict escaleerde toen Hezbollah zijn steun betuigde aan Hamas na de aanval van de Palestijnse beweging op Israël in oktober vorig jaar.