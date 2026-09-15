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Begroting Defensie groeit naar bijna 29 miljard euro

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 15:53
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DEN HAAG (ANP) - De begroting van Defensie groeit volgend jaar naar 28,9 miljard euro. Ongeveer de helft van dat bedrag gaat naar nieuw materieel, innovatie en vastgoed, laat het ministerie in een verklaring weten.
De begroting van Defensie groeit de afgelopen jaren hard. Twee jaar geleden bedroeg het budget nog iets meer dan 21 miljard euro. In 2035 moet volgens NAVO-afspraak 3,5 procent van het bruto binnenlands product naar de krijgsmacht gaan.
Volgend jaar stroomt weer nieuw of gemoderniseerd materieel binnen. De marine krijgt een tweede nieuwe mijnenjager, de landmacht ontvangt naar verwachting de gemoderniseerde CV90-infanteriegevechtsvoertuigen en de luchtmacht krijgt de laatste gemoderniseerde Apache-gevechtshelikopters.
Van de begroting van Defensie wordt ook de militaire hulp aan Oekraïne betaald. Jaarlijks gaat het om 3 miljard euro, maar een deel daarvan wordt steeds al in eerdere jaren uitgegeven.
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