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Kabinet wil extra bezuinigen door regels te versimpelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 15:58
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil de komende tien jaar flink extra bezuinigen door regels te schrappen en te versimpelen. In de Miljoenennota staat dat 200 miljoen euro per jaar moet worden bezuinigd in 2028 en 2029. Vanaf 2031 moet dat jaarlijks 200 miljoen euro worden, oplopend tot 1 miljard euro vanaf 2035.
Voor 2030 meldt het ministerie nog geen bezuinigingen.
De vorige kabinetten wilden ook al besparen op de Rijksoverheid, maar de afgelopen jaren stegen de kosten juist. Ook werden juist meer ambtenaren aangenomen in plaats van dat het aantal ambtenaren terugliep.
Miljoenennota
In de Miljoenennota hebben D66, VVD en CDA besloten meer te willen bezuinigen dan in hun eerdere plannen stond. Staatssecretaris Eric van der Burg (Slagvaardige Overheid) kondigde vorige week de eerste plannen aan om regels te schrappen en te versimpelen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken trekt wel geld uit om gemeenten te helpen. Zo is er 200 miljoen euro voor het Gemeenschapsfonds, 30 miljoen daarvan komt volgend jaar beschikbaar. Dat geld kunnen gemeenten gebruiken voor onder meer ontmoetingsplekken. Als het aan het kabinet ligt, krijgen gemeenten samen 20 miljoen euro per jaar, oplopend tot 70 miljoen in 2032 tot en met 2035. Daarmee kunnen gemeenten zich voorbereiden op noodsituaties en beïnvloeding van de democratie.
AIVD
Het kabinet wil ook de geheime dienst AIVD meer geld geven. Volgend jaar is dat 25 miljoen euro en dat loopt op tot 50 miljoen euro in 2030.
De coalitie heeft geen meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Het is dan ook niet zeker of er een meerderheid komt voor de plannen.
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