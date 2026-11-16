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Raad voor het Openbaar Bestuur slaat alarm door kabinetscrisis

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Onafhankelijk adviesorgaan Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) maakt zich ernstig zorgen over de bestuurbaarheid van Nederland. ROB, dat regering en parlement adviseert, zegt zich normaal niet met de actualiteit bezig te houden, maar maakt vanwege de kabinetscrisis over het belastingplan een uitzondering. De grenzen van goed bestuur worden dermate overschreden, schrijft ROB, "dat de samenleving grote schade lijkt op te lopen".
Mogelijk leidt de huidige crisis tot een nieuwe stembusgang, na een decennium waarin Nederland bijna een derde van de tijd een demissionair kabinet had, schrijft ROB. "Politiek Den Haag is haast meer bezig met formeren dan met besturen." Nodige hervormingen zijn daardoor moeilijk en beleid verandert vaak van koers, juist in een tijd met grote maatschappelijke opgaven. "Nederland loopt de laatste decennia op verschillende terreinen vast of zelfs achteruit."
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