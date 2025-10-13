Bekende Cubaanse dissident Ferrer in ballingschap in VS

HAVANA (ANP/AFP) - Een van de bekendste dissidenten van het communistische Cuba, José Daniel Ferrer, is in ballingschap gegaan in de Verenigde Staten. De mensenrechtenactivist heeft het land verlaten, meldt het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ferrer (55) is oprichter en leider van de oppositiebeweging Unión Patriótica de Cuba (Patriottische Unie van Cuba). Hij zat talloze keren in de gevangenis. Amnesty International bestempelde hem als een geweldloze politieke gewetensgevangene.

Volgens het communistische regime volgt het vertrek naar de VS op een verzoek van de regering van dat land en met de uitdrukkelijke instemming van Ferrer.