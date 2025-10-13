EBU schrapt stemming over deelname Israël aan songfestival

GENÈVE (ANP) - De European Broadcasting Union (EBU) heeft de stemming over songfestivaldeelname van Israël geannuleerd gezien de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Dat laat de songfestivalorganisator weten.

Volgens de EBU is er onder leden behoefte "aan een open en persoonlijke discussie" over deelname aan het songfestival van volgend jaar. De omroepenkoepel heeft het onderwerp daarom op de agenda gezet van de algemene vergadering van december.

Een stemming onder EBU-leden was eigenlijk begin november gepland. Vijf landen, waaronder Nederland, hadden aangegeven dat ze niet willen meedoen aan het songfestival als Israël volgend jaar nog van de partij is. Aanleiding was de Gaza-oorlog en de inmenging van de Israëlische regering in het evenement.

De deelname van Israël is de afgelopen jaren vaak onderwerp van discussie geweest. Na de vorige editie in Basel, waar Israël bijna won, werd de roep om uitsluiting luider.